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В Британии исключили присоединение к «Европейскому политическому сообществу» Макрона
10:05 29.06.2022 |
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс во вторник исключила возможность того, что Великобритания будет частью "Европейского политического сообщества", предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном, после того, как было высказано предположение, что премьер-министр Борис Джонсон заинтересован в присоединении.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин, Трасс отвергла предположение Елисейского дворца, что Джонсон выразил заинтересованность в том, чтобы Великобритания была частью концепции после встречи с Макроном на полях саммита G7.
Предлагая "политическое сообщество" как альтернативу членству в ЕС, Макрон сказал, что эта идея может объединить страны со схожими ценностями с ЕС по торговле, верховенству права и свободному передвижению, начиная от "Великобритании в Украину".
Между тем офис Джонсона настаивал на том, что позиция правительства по поводу свободы передвижения, которая прекратилась после выхода Великобритании из ЕС, не изменилась.
Некоторые комментаторы указали, что идея Макрона может стать инструментом для будущих правительств Британии возобновить более тесные отношения с ЕС.
Трасс сказала, что приоритетами Британии является усиление роли НАТО и G7.
Напомним, Европейский совет на саммите в Брюсселе на прошлой неделе одобрил предложенную Францией идею создания "Европейского политического сообщества".
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