С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными

Начиная с 2035 года продающиеся в Евросоюзе новые автомобили не должны производить вредные выбросы. Об этом в ночь на среду, 29 июня, договорились Министры стран ЕС, ответственные за охрану окружающей среды.

Теперь должен быть достигнут компромисс с Европарламентом, который хочет с 2035 года полностью запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По словам представителя правительства Германии, Еврокомиссия готова предложить, чтобы и после оговариваемой даты могли выпускаться машины с ДВС, но только работающие на климатически чистом топливе, передает агентство dpa.

Теперь представители отдельных стран ЕС и Европейский парламент должны провести переговоры, чтобы согласовать общую позицию.