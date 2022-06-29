Экс-сотрудница Белого дома: Трамп призывал к штурму Капитолия

Дональд Трамп знал, что его сторонники вооружены и могут прибегнуть к насилию, когда подстрекал их к штурму Капитолия 6 января 2020 года после поражения на выборах. Об этом бывшая помощница главы президентской администрации Кэссиди Хатчинсон сообщила под присягой комиссии Конгресса, расследующей обстоятельства штурма.

Комиссия проводит серию публичных слушаний с целью выяснить, приложил ли экс-президент лично руку к тому, чтобы помешать Конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года.

До сих пор комиссия не располагала свидетельствами человека, который из первых рук знал бы о том, что творилось в Белом доме непосредственно перед штурмом. И вот в ходе уже шестых по счету слушаний Хатчинсон, похоже, заполнила все пробелы в следствии.

Будучи помощницей главы президентской администрации Марка Медоуза, она ежедневно общалась со своим шефом, всегда была поблизости от Овального кабинета и припомнила, как за несколько дней до штурма Капитолия Медоуз говорил, что "дела могут принять очень очень скверный оборот".

Тем не менее, утром 6 января, когда Медоузу сообщили, что на митинг с участием Трампа пришли его сторонники с пистолетами, ножами и иным оружием, он лишь на мгновение оторвался от телефона, чтобы спросить: "Что-нибудь еще?"

Хатчинсон утверждает также, что Трампу говорили о том, что некоторых из его сторонников не пропустила служба безопасности, поскольку они были вооружены, но президент распорядился убрать металлодетекторы и впустить всех желающих попасть на митинг, якобы заявив: "Они пришли не для того, чтобы навредить мне, пропустите их".

Трамп отреагировал на заявление Хатчинсон на своей онлайн-платформе Truth Social прямо во время дачи показаний. "Я не хотел и не требовал, чтобы вооруженных людей пустили слушать мое выступление, - написал он. - Кому такое вообще могло бы прийти в голову?"

Давая показания, Хатчинсон нарисовала не самый приглядный портрет президента, который, по ее словам, порой очень бурно реагировал на неприятные новости.

Так, когда в 2020 году генеральный прокурор Уильям Барр отмел утверждения президента о том, что во время выборов имел место подлог, Трамп в гневе разбил посуду, что он делал и в прошлом, расплескав по стенам кетчуп.

Хатчинсон также утверждала, что после того, как его сторонники пошли маршем на Капитолий, Трамп пожелал лично присоединиться к ним и даже рвался сесть за руль президентского лимузина, когда сотрудники Секретной службы отказались везти его туда.

Хатчинсон - не первый сотрудник Белого дома, дававший показания комиссии, однако в отличие от остальных она согласилась принять участие в общественных слушаниях.

Вице-председатель комиссии Лиз Чейни даже поблагодарила Хатчинсон за помощь следствию, отметив, что сторонники Трампа по-прежнему оказывают давление на своих коллег-республиканцев, чтобы те "оставались в команде".

В июле комиссия намерена провести еще по крайней мере два публичных слушания по делу о штурме Капитолия.