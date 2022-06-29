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АНАЛІТИКА

Пекин остерегается помогать Москве: поставки китайских товаров рухнули. С другими странами ситуация ещё хуже

 

Подтверждается информация о том, что поставки товаров из Китая в Россию заметно снизились, хотя и не так сильно, как из других стран. С конца февраля по конец мая объем поставок китайских товаров в Россию снизился на 38%. Однако поставки из России за это же время резко выросли и достигли рекордной отметки $10,3 млрд.

Об этом говорится в исследовании Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности санкций, введенных в отношении России в связи с событиями на Украине. Специалисты PIIE проанализировали данные по 54 странам мира, на которые в 2021 году приходилось почти 90% российского импорта.

С 24 февраля по 30 апреля резко сократился объем поставок товаров в Россию из разных стран. Поставки в Россию из стран, которые ввели в отношении нее санкции, за этот период упали примерно на 60%. А из стран, которые не вводили санкции, - примерно на 40%. За указанный период лишь у 3 из 54 стран (Израиль, Узбекистан и Бразилия) наблюдалось некоторое увеличение экспорта в Россию хотя бы в течение одного месяца с конца февраля, и эти повышения были незначительными.

Китай в прошлом году поставил четверть всего импорта России, больше, чем любая другая страна. Объем экспорта Китая в Россию составил $73 млрд. В феврале Китай заявил, что продолжит поддерживать нормальные экономические отношения с Россией. Однако к концу мая экспорт китайской продукцию в Россию резко упал.

Авторы исследования подтверждают, что Пекин остерегается помогать Москве, чтобы не лишиться доступа к американским и европейским технологиям и к рынкам, где он продает свою продукцию. Однако Китай не отказывается полностью от торговли с Россией, закупая рекордное количество продукции. Почти 80% этой продукции составляют нефть и газ.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Китай, Росія
 

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