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США наказали компании девяти стран за нарушение законов о санкциях
08:36 29.06.2022 |
США добавили 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам, за нарушение законов США о международных санкциях.
Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам, за нарушение законов США о международных санкциях.
Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные - в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.
В частности, российское OOO Intertech Instruments наказано за незаконные поставки Ирану.
Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.
Министерство торговли заявило, что внесенные в «черный список» китайские компании и до начала вторжения поставляли в Россию «вызывающие беспокойство товары» и продолжают поставки российским контрагентам, в отношении которых США и их союзники ввели санкции.
Алан Эстевес, заместитель министра торговли США, опубликовал заявление, в котором, в частности, указано: «Сегодняшние действия посылают мощный сигнал организациям и частным лицам во всем мире - если они пытаются помочь России, Соединенные Штаты их также накажут».
Американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам «черного списка» обязаны получить специальную лицензию Министерства торговли.
Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину.
Посольство КНР в США не прокомментировало обвинения в адрес китайских компаний, однако заявило, что Пекин не предоставляет военной помощи России или Украине, указав, что будут предприняты «необходимые меры» для защиты прав китайских компаний.
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