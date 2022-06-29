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АНАЛІТИКА

Норвегия из-за санкций не разрешила пропустить груз для россиян на Шпицбергене

 

Власти Норвегии не выдали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Конкретная заявка на получение разрешения на транспортировку была отклонена 15 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, которые направились в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Заявку подала горнодобывающая компания "Траст Арктикуголь" и посольство России направили письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций.

В письме россиян говорится, что они опасаются гуманитарного кризиса, если товары не пропустят через Сторскуг.

В МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальной части Шпицбергена. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал, что ситуация стабильна и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров "по гуманитарным соображениям".

Российские грузы ранее доставлялись на Шпицберген из Мурманска в Тромсё грузовиками через единственный КПП "Стурскуг" на границе России и Норвегии.

На острова грузы доставляет единственное грузовое судно Bring, которое регулярно ходит на Шпицберген и отправляется на архипелаг каждые десять дней. В Баренцбурге живут около 500 человек, включая шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и присоединилась ко всем шести пакетам санкций, введенным против РФ за вторжение в Украину.
 

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