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Беларусь решила выплачивать долги по евробондам белорусскими рублями
08:05 29.06.2022 |
Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте - белорусских рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - сказали в пресс-службе правительства.
Сообщается, что такое постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.
В правительстве отметили, что решение является вынужденной мерой. Это связано с невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полные и своевременные перечисления средств всем держателям еврооблигаций.
Пресс-служба сообщает, что это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, котоые были перечислены Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.
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