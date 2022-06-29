Фінансові новини
- |
- 29.06.22
- |
- 06:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Турции назвали требования, из-за которых разблокировали вступление в НАТО Финляндии и Швеции
23:22 28.06.2022 |
Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Швецией и Финляндией, подписанный во вторник, содержит обязательства по борьбе с террористическими организациями, а также разблокирования экспорта оружия в Анкару.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Millyet.
Отмечается, что меморандум состоит из 11 пунктов и прежде всего связан с обязательством Швеции и Финляндии полностью сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма - в частности путем обмена разведывательными данными.
В частности, Швеция и Финляндия обязуются противодействовать "Курдской рабочей партии", признанной террористической в Турции и ЕС, и ее аффилированным организациям, а также "принимать конкретные шаги" по экстрадиции осужденных за терроризм.
Кроме того, Хельсинки и Стокгольм должны отменить все ограничения на экспорт оружия в Турцию.
"Если Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО, они должны учитывать беспокойство Турции, которая является членом Альянса 70 лет", - заявил перед переговорами турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, по итогам переговоров в Мадриде при посредничестве генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Турции назвали требования, из-за которых разблокировали вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
|Германия упразднила разрешения для украинских перевозчиков до конца года
|Владелец брендов Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России
|ЕС начинает поставки 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ
|Франция передаст Украине «значительное количество» бронеавто VAB
Бізнес
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой