Германия упразднила разрешения для украинских перевозчиков до конца года

Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе до конца 2022 года.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансбезопасности".

Ранее компетентные органы Румынии сообщили Министерству инфраструктуры Украины, что украинские перевозчики продолжат осуществлять все двусторонние и транзитные грузовые автомобильные перевозки без разрешений по территории страны после 1 июля.

Венгрия продлила срок безразрешительного проезда по территории страны в двустороннем сообщении до момента вступления в силу специального соглашения между Украиной и ЕС по либерализации грузовых перевозок.

"Подписание специального соглашения между Украиной и ЕС по либерализации грузовых перевозок запланировано на 29 июня", - добавили в "Укртрансбезопасности".

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры отменило все ограничения на выдачу разрешений на международные автомобильные перевозки в и из Польши.