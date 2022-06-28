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Владелец брендов Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan уходит из России
19:14 28.06.2022 |
Британская компания Diageo, выпускающая алкогольные напитки под такими брендами, как Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, уходит из России.
Об этом компания сообщила российскому СМИ Коммерсантъ.
"После прекращения экспорта и продаж готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране", - сообщили в Diageo.
"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства".
В Россию компания поставляет продукцию до 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров. 3 марта в Diageo объявили, что временно прекращают импорт напитков в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор распродавала остатки продукции.
Diageo - международная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне. Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков, которому принадлежат 8 из 20 самых популярных по объемам продаж мировых премиальных брендов алкогольных напитков.
Компания имеет представительства в 80 странах мира, обеспечивая трудоустройство более 20 тысяч человек. Продукция продается на около 180 национальных рынках.
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