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АНАЛІТИКА

Премьер Италии исключил присутствие Путина на саммите G20

 

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что непосредственное участие президента РФ Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" исключено.

Об этом он заявил после саммит G7 в Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Что касается присутствия президента Путина на G20, то президент Индонезии это исключает, он был категоричен, он не приедет. Дистанционное участие может быть, увидим", - пояснил Драги.

В Кремле уже отреагировали на заявление Драги, повторив, что Путин получил приглашение и ответил на него положительно.

"Ну, ведь не Драги это определяет. Приглашение поступило, мы отреагировали положительно", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, напомнив, что 30 июня Путин проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Индонезия председательствует в G20 и именно на территории этой страны запланирован саммит в ноябре.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что примет решение ближе к дате, участвовать ли в саммите G20, если президент России также примет в нем участие.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут отказаться от участия в саммите, если на него приедет Путин. Вместе с тем на этот саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.
Ключові теги: Росія
 

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