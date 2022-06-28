Российское подразделение Xbox распущено, консоли и подписки продаваться больше не будут

Как сообщает GameMAG.ru со ссылкой на несколько источников, Microsoft всерьёз взялась за сокращение бизнеса в России: компания расформировала местное подразделение Xbox и уволила всех сотрудников. Примерно 30 июня об этом будет объявлено официально.

Поставки консолей Xbox Series X и S в Россию прекратились ещё в начале марта, когда компания впервые объявила об ограничительных мерах. Вместе с этим Microsoft прекратила генерировать карточки и коды подписок Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для российских пользователей. Тогда же перестала обновляться русскоязычная версия блога Xbox Wire - там публиковались данные технического характера и информация о новых игровых продуктах.

Microsoft, вероятно, остановит гарантийное обслуживание приставок или предложит их владельцам отправлять неисправное оборудование в другие страны, где присутствие компании сохраняется. Новые консоли теперь будут поставляться в страну исключительно по механизмам параллельного импорта, а подписки придётся оформлять через магазины и аккаунты иностранных регионов.

Всё это повлияет и на релизы для Xbox: русскую локализацию получат только те, о которых было объявлено заранее, но нет гарантий, что это коснётся и предстоящих проектов. С другой стороны, в России пока работает местный офис принадлежащей Microsoft студии Bethesda - она возможно продолжит выпускать свою продукцию с поддержкой русского, как и другие команды софтверного гиганта, сохранившие за собой право принимать самостоятельные решения.

По данным GameMAG.ru, уже 1 сентября у Microsoft истекает срок аренды в БЦ «Крылатские Холмы» - площади, занимаемые корпорацией и одним объявившим об уходе из России спортивным брендом, по предварительным данным, получит Huawei. И пока нет ясности, что будет с поддержкой Windows: образы системы и утилита Media Creation Tool уже недоступны для скачивания для российских IP-адресов, а российские пользователи лишились доступа к программе Windows Insider, позволяющей тестировать новые версии ОС.