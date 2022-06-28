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В Румынии проводятся масштабные обыски по подозрениям в мошенничестве со средствами ЕС
15:51 28.06.2022 |
Европейская прокуратура (EPPO) проводит 160 обысков в рамках расследования о возможном злоупотреблении со средствами Евросоюза и из нацбюджета Румынии.
Как пишет "Европейская правда", об этом в ведомстве сообщили 28 июня. Обыски с участием сотен правоохранителей проводятся в том числе в домах госслужащих и в госучреждениях в рамках расследования о возможном злоупотреблении средствами на сумму более 5 млн евро, которые отмывали по сложной финансовой схеме. Допросить планируется 30 человек. Организованная группа, как считается, действовала в Румынии и Австрии.
В рамках расследования, начатого полгода назад, было установлено, что с 2017 года организованная преступная группа создала более 150 фиктивных компаний и использовала их для мошеннического получения европейского и национального финансирования.
Фирмы подавали заявки на получение средств якобы на закупку оборудования или товаров на основании частично или полностью ложных документов или использовали сфабрикованные счета на закупку тех или иных товаров. В большинстве случаев на самом деле закупок не происходило и для нескольких различных проектов использовалось то же оборудование. Предоставленные этим компаниям средства обычно снимал наличными кто-то из окружения членов группы, а дальше средства передавались непосредственно им. После этого средства использовались для нужд других лиц и организаций с сокрытием их реального происхождения.
Расследование осуществляли совместно EPPO и румынские ведомства.
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