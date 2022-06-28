Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Финляндия и Швеция заявили о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО

 

Президент Финляндии Саули Ниинисте и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявили о достижении определенного прогресса в переговорах с Турцией, блокирующей заявки двух стран на вступление в НАТО.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы готовы к тому, что сегодня может произойти что-то положительное, но это может отнять больше времени. В таком случае мы проявим терпение и продолжим обсуждение даже после саммита", — сказала Линде.

Ниинисте был немного осторожнее, заявив, что на переговорах было больше понимания, но он не в ни оптимистичен, ни пессимистичен, когда речь идет о результате его встречи с президентом Турции, генсеком НАТО и премьер-министром Швеции позже сегодня в Мадриде.

"Общее мнение таково, что обсуждение прошло несколько лучше, что должно означать, что понимание несколько улучшилось с обеих сторон", — сказал он журналистам, имея в виду предварительные переговоры между дипломатами.

Выступая перед отъездом на саммит НАТО в Мадрид, Эрдоган сказал, что страны Северной Европы должны учесть опасения Турции и продемонстрировать не только слова, но и результаты, если они хотят стать членами НАТО.

Эрдоган также заявил, что на саммите хочет продемонстрировать "документы, информацию и изображения", которые якобы доказывают поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9151
  0,0029
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес