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Финляндия и Швеция заявили о прогрессе в переговорах с Турцией о вступлении в НАТО
15:48 28.06.2022 |
Президент Финляндии Саули Ниинисте и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявили о достижении определенного прогресса в переговорах с Турцией, блокирующей заявки двух стран на вступление в НАТО.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
"Мы готовы к тому, что сегодня может произойти что-то положительное, но это может отнять больше времени. В таком случае мы проявим терпение и продолжим обсуждение даже после саммита", — сказала Линде.
Ниинисте был немного осторожнее, заявив, что на переговорах было больше понимания, но он не в ни оптимистичен, ни пессимистичен, когда речь идет о результате его встречи с президентом Турции, генсеком НАТО и премьер-министром Швеции позже сегодня в Мадриде.
"Общее мнение таково, что обсуждение прошло несколько лучше, что должно означать, что понимание несколько улучшилось с обеих сторон", — сказал он журналистам, имея в виду предварительные переговоры между дипломатами.
Выступая перед отъездом на саммит НАТО в Мадрид, Эрдоган сказал, что страны Северной Европы должны учесть опасения Турции и продемонстрировать не только слова, но и результаты, если они хотят стать членами НАТО.
Эрдоган также заявил, что на саммите хочет продемонстрировать "документы, информацию и изображения", которые якобы доказывают поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.
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