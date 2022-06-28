Один из крупнейших мировых гостиничных операторов объявил о прекращении работы в России

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), управляющая известными мировыми гостиничными брендами InterContinental, Holiday Inn, Indigo, Crowne Plaza и другими, объявила о прекращении работы в России.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте компании.

Компания напоминает, что после начала полномасштабной развязанной Россией войны против Украины IHG приняла решение приостановить инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых гостиниц в России, а также закрыла свой корпоративный офис в Москве.

"Впоследствии, 8 апреля, мы объявили, что ведем переговоры с владельцами 28 гостиниц под брендом IHG в России по комплексному, долгосрочному управлению и франчайзинговым контрактам, по которым эти отели работают. Сейчас мы прекращаем все операции в России в соответствии с эволюцией режимов санкций в Великобритании , США и ЕС, а также текущих и растущих проблем, связанных с деятельностью в России», - говорится в заявлении компании.

В то же время, IHG планирует продолжить оказывать поддержку своим сотрудникам в России и Украине.

IHG - одна из крупнейших в мире гостиниц операторов, его отели работают в более чем 100 странах. Группе принадлежат бренды InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Indigo и ряд других.

По данным на сайте компании, только в Москве и Московской области работают 12 гостиниц под брендами IHG. Кроме того, отели в управлении сети расположены в нескольких других российских городах. В Украине IHG управляет столичной гостиницей InterContinental и несколькими гостиницами Holiday Inn.