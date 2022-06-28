Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Один из крупнейших мировых гостиничных операторов объявил о прекращении работы в России

 

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), управляющая известными мировыми гостиничными брендами InterContinental, Holiday Inn, Indigo, Crowne Plaza и другими, объявила о прекращении работы в России.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте компании.

Компания напоминает, что после начала полномасштабной развязанной Россией войны против Украины IHG приняла решение приостановить инвестиции, девелоперскую деятельность и открытие новых гостиниц в России, а также закрыла свой корпоративный офис в Москве.

"Впоследствии, 8 апреля, мы объявили, что ведем переговоры с владельцами 28 гостиниц под брендом IHG в России по комплексному, долгосрочному управлению и франчайзинговым контрактам, по которым эти отели работают. Сейчас мы прекращаем все операции в России в соответствии с эволюцией режимов санкций в Великобритании , США и ЕС, а также текущих и растущих проблем, связанных с деятельностью в России», - говорится в заявлении компании.

В то же время, IHG планирует продолжить оказывать поддержку своим сотрудникам в России и Украине.

IHG - одна из крупнейших в мире гостиниц операторов, его отели работают в более чем 100 странах. Группе принадлежат бренды InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Indigo и ряд других.

По данным на сайте компании, только в Москве и Московской области работают 12 гостиниц под брендами IHG. Кроме того, отели в управлении сети расположены в нескольких других российских городах. В Украине IHG управляет столичной гостиницей InterContinental и несколькими гостиницами Holiday Inn.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9151
  0,0029
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес