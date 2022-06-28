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Польша пообещала «выставить счет» Газпрому за отключение газа
13:14 28.06.2022 |
Польша планирует выставить Газпрому счет в ответ на отключение газа. Такое решение не могло быть принято в одностороннем порядке и нарушало условия контракта между странами, сказал министр государственных активов Яцек Сасин. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
"Мы собираемся привлечь Газпром к ответу за решение прекратить поставки газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такие решения принимались в одностороннем порядке, а мы никак не реагировали", - сказал Сасин.
Российский Газпром прекратил поставки газа в Польшу в конце апреля. Уже тогда PGNiG в своем сообщении предупреждал о нарушении контракта.
Сасин подчеркнул, что даже без российского газа правительство Польши "сегодня обеспечивает достаточным количеством газа как индивидуальных потребителей, так и объекты экономики, не только из газового порта в Свиноуйсьце и не только из собственной добычи".
"Мы также пользуемся трубопроводами соседних стран с помощью реверсов. В первую очередь я говорю о Германии, наших южных соседях, а также Литве, например, порте в Клайпеде. У нас на 100% заполнены склады, которыми мы еще не пользуемся, и это тоже демонстрирует нашу предусмотрительность", - отметил Сасин.
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