G7 обещает выделить дополнительно $4,5 млрд на борьбу с дефицитом продовольствия - заявление

Страны G7 объявили, что выделят $4,5 млрд на борьбу с глобальной нехваткой продовольствия, сообщается в опубликованном во вторник совместном заявлении этих государств.

"Мы обязуемся выделить дополнительно $4,5 млрд для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания. Таким образом, в общей сложности на обеспечение глобальной продовольственной безопасности в этом году мы выделим $14 млрд", - говорится в документе.

Помимо этого, лидеры G7 обещают, что вводимые ими санкции не будут затрагивать продовольствие и свободный поток сельскохозяйственных товаров, в том числе из России, а также не будут препятствовать поставкам гуманитарной помощи.

Кроме того, G7 заявили, что их цель состоит в том, чтобы "избавить 500 млн человек от голода и недоедания к 2030 году", как это предусмотрено в обязательстве "семерки", принятом в 2015 году.

Ранее во вторник издание The Daily Mail со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что из общей суммы на обеспечение безопасности продовольствия около $2,76 млрд предоставят США.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии (Германия).

