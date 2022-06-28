Американская военно-промышленная компания Raytheon займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Американская военно-промышленная компания Raytheon Technologies, а точнее ее подразделение Raytheon Missiles & Defense, займется созданием ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия. Такое решение приняло Агентство противоракетной обороны США.

«GPI предназначена для перехвата гиперзвукового оружия в фазе полета и предоставляет США и их союзникам дополнительный уровень защиты от региональных угроз со стороны гиперзвуковых ракет», - отмечает источник.

В конструкции Raytheon GPI будут использованы компоненты, уже применяемые в других ракетных и гиперзвуковых программах. Стоимость разработки оценивается в 62 млн долларов, из которых 21 млн уже был потрачен на начальные этапы программы.