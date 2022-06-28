Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Протесты в Нидерландах: фермеры блокировали автобаны

Протесты в Нидерландах: фермеры блокировали автобаны

 

Во многих районах Нидерландов фермеры на несколько часов парализовали движение, протестуя против планов властей по снижению норм азотных выбросов. Десятками тракторов и тюками сена в понедельник, 27 июня, были перекрыты автомагистрали, подъездные и проселочные дороги. В провинции Гронинген на севере страны были заблокированы несколько погранпереходов на границе с Германией.

По данным властей, пробки растянулись на многие километры, особенно на юго-востоке и севере страны.

Десятки фермеров также участвовали в акциях протеста перед зданиями мэрий в различных городах, а также в национальном центре теле- и радиостанций - Медиапарке в Хилверсюме. Вечером разгневанные фермеры собрались перед резиденцией министра природы Кристианны ван дер Вал-Зеггелинк.

Согласно постановлению верховного суда Нидерландов, выбросы азота должны быть значительно сокращены - в частности, в природных зонах их показатель должен быть снижен примерно на 70 процентов. Однако, по данным правительства, это может означать разорение для почти трети животноводческих ферм, поскольку больше всего азота вырабатывается именно в сельском хозяйстве.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес