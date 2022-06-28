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Российских пилотов не отпускают за границу
08:58 28.06.2022 |
Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Росавиация не подтверждает информацию о них по запросу иностранных авиавластей. В результате перейти в иностранные авиакомпании не смогли несколько сотен пилотов, хотя спрос на них есть. С начала марта поступило около 600 запросов, но трудоустроиться смогли только 100 человек. Большинство пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию.
Компания S7 подтвердила, что она направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца. В компании уточнили, что «несколько» пилотов проработают в ОАЭ до сентября по срочному контракту с AirArabia: «Такое партнерство позволяет нашим сотрудникам практиковать английский язык, перенять ценный опыт коллег и поделиться своим профессиональным опытом».
В программе развития авиаотрасли до 2030 года говорится, что в месяц Минтрансе получает около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты специалистов: «Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем».
Как пишет источник, сейчас перевозчики активно «раскатывают "антисанкционную" программу для получения субсидии на 100 млрд руб.», и некоторые из них возвращают пилотов.
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