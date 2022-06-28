Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России

 

Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по причине того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Соответствующие выплаты не поступили на счета инвесторов на момент окончания 30-дневного льготного периода, "что мы рассматриваем как событие дефолта по нашему определению".

В Moody's также прокомментировали указ президента РФ Владимира Путина от 22 июня, которым Россия определила, что будет выплачивать все внешние долги рублями. Агентство утверждает, что такое событие тоже рассматривало бы как дефолт для облигаций, не допускающих выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.

Отмечается, что еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение - однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, также не содержат этой альтернативы.

Кроме того, выкуп Россией части своего внешнего евродолга за рубли в конце марта Moody's тоже рассматривает как дальнейший дефолт из-за проблем с обменом валют - другой тип дефолта согласно определению агентства, поскольку владельцы не получили первоначальное юридическое обещание.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес