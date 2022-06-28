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Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
08:43 28.06.2022 |
Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по причине того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Соответствующие выплаты не поступили на счета инвесторов на момент окончания 30-дневного льготного периода, "что мы рассматриваем как событие дефолта по нашему определению".
В Moody's также прокомментировали указ президента РФ Владимира Путина от 22 июня, которым Россия определила, что будет выплачивать все внешние долги рублями. Агентство утверждает, что такое событие тоже рассматривало бы как дефолт для облигаций, не допускающих выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.
Отмечается, что еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение - однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, также не содержат этой альтернативы.
Кроме того, выкуп Россией части своего внешнего евродолга за рубли в конце марта Moody's тоже рассматривает как дальнейший дефолт из-за проблем с обменом валют - другой тип дефолта согласно определению агентства, поскольку владельцы не получили первоначальное юридическое обещание.
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