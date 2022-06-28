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АНАЛІТИКА

Байден подписал указ о повышении пошлин на российские товары

 

Президент США Джозеф Байден подписал указ о повышении пошлин на импорт российских товаров.

Соответствующий документ обнародован на сайте Белого дома и вступит в силу через 30 дней.

Пошлина коснется тех товаров из РФ, импорт которых еще не запрещен в США, и составит до 35%.

Байден в своей декларации на этот счет напоминает, что 8 апреля он подписал Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, предусматривающий отмену тарифных преференций для товаров из РФ и Беларуси.

Кроме того, 8 апреля президент США подписал Закон о прекращении импорта российской нефти (примечание 22 U.S.C. 8923), ранее также был запрещен ввоз в США таких российских нефтепродуктов, масел, сжиженного природного газа, угля и угольной продукции, а также рыбы и морепродуктов, алкоголь напитков и алмазов.

Как сообщалось, в рамках лишения России статуса "наибольшего содействия" США анонсировали повышение ставок пошлин на более чем 570 групп российской продукции на сумму около $2,3 млрд.

Кроме того, США уже завтра планируют объявить новые санкции против России.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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