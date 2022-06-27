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Канада вводит новые санкции против оборонного сектора РФ и Белоруссии
22:05 27.06.2022 |
Канада в понедельник объявила о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Белоруссии.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Под санкции попали в том числе шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России, и 13 чиновников, два представителя силового сектора и две компании из Беларуси. Ограничения будут касаться и 15 граждан Украины, поддерживающих российскую оккупацию.
Правительство Канады также предпримет шаги по противодействию деятельности российской дезинформационной и пропагандистской машины, которую контролируют чиновники Кремля.
Трюдо также анонсировал "дополнительные и немедленные шаги" для запрещения экспорта в Россию определенных передовых технологий, которые могут усилить российский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры и соответствующее программное обеспечение и материалы.
Аналогичный запрет также вводится и в отношении Белоруссии; кроме того, запрещается торговля рядом роскошных товаров между Канадой и Беларусью.
Канадский премьер также подтвердил введение санкций против российского золота и частичный запрет на его импорт.
В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Белоруссии.
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