Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20

Россия получила приглашение принять участие в саммите G20 и участие президента Владимира Путина "предусматривается".

Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие", - сказал Ушаков.

Следующий саммит 20 крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран состоится на индонезийском острове Бали в середине ноября. К этой группе относится и Россия, поэтому участие Путина возможно.

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что примет решение ближе к дате, участвовать ли в саммите G20, если президент России также примет в нем участие.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут отказаться от участия в саммите, если на него приедет Путин. Вместе с тем, на этот саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.