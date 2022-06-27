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АНАЛІТИКА

Большинство жителей Финляндии против уступок Турции для членства в НАТО – опрос

 

Большинство граждан Финляндии поддерживают членство страны в НАТО и считают, что она не должна вносить изменения в законодательство для удовлетворения требований Турции, блокирующей вступление в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Kantar и издания Helsingin Sanomat.

79% респондентов заявили, что поддерживают членство Финляндии в НАТО - это новый рекорд, в то время как против высказываются только 11%, еще 10% не определились с мнением.

Отвечая на вопрос, должен ли Финляндия удовлетворить требования Турции, если речь идет об "изменении законодательства или отступлении от принципов", большинство (70%) высказались против.

Только 14% считают приемлемым пойти на уступки Турции для разблокирования вступления в Альянс, остальные 16% затруднились ответить.

Отмечается, что поддержка членства Финляндии в НАТО одинаково высока среди всех возрастных и имущественных групп, а также по партийным линиям.

Опрос проходил в онлайн-формате в течение 20-22 июня и охватил выборку в 1003 году респонденты в возрасте 18-79 лет. Погрешность измерения составляет около 3,1%.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.

Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считает, что эти страны защищают "террористов". Такими она считает участников Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена (FETÖ).

Ранее стало известно, что Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.
 

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