Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования

 

НАТО нарастит численность своих сил быстрого реагирования NRF примерно с 40 000 до более чем 300 000 военных. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о реорганизации в понедельник, 27 июня, в преддверии саммита в Мадриде. "Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 300 000 человек", - подчеркнул он.

NRF уже несколько месяцев находятся в состоянии боеготовности на фоне войны России в Украине. Запланированная реструктуризация является частью новой модели НАТО, предполагающей наличие большего количества сил в высокой степени готовности. Кроме того, контингент должен быть привязан к определенным районам. Это позволит, к примеру, германским военнослужащим быть постоянно прикомандированными для поддержки литовских войск на случай атаки со стороны Москвы, уточнило агентство dpa. По словам Столтенберга, защита восточного фланга является главным приоритетом альянса в составе 30 государств-членов.

Пересмотр отношений с Россией

Йенс Столтенберг также подтвердил готовящийся пересмотр отношений с РФ. По словам генсека альянса, на саммите союзники дадут понять, "что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, нашим ценностям и международному порядку, основанному на правилах". Ранее альянс воспринимал Москву как "стратегического партнера", напомнил генсек. "Этого не будет в Стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде", - подчеркнул Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет в испанской столице с 28 по 30 июня.

НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы

Ранее, 25 февраля, НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы и усилила свой восточный фланг. В то же время лидеры государств альянса подчеркнули, что все эти меры останутся "превентивными, соразмерными и не способствующими эскалации".

Источники испанской газеты El País 26 июня сообщили, что ожидается внесение корректировок в доктрину "обороны и сдерживания" ("Defense and deterrence posture"), касающуюся набора вооружений и войск для реагирования на возможные угрозы безопасности в евроатлантической зоне.

Собеседники издания, в частности, отметили, что "некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса в формате боевых групп к формированию бригад".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0473  0,10 0,30 35,6896  0,08 0,22
EUR 36,7304  0,10 0,26 37,6200  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес