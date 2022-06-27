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АНАЛІТИКА

Дефицит газа может привести к закрытию крупнейшего химического комплекса в Германии - WSJ

 

Крупнейший в Германии и в мире химический комплекс в Люквигсхафене, насчитывающий около 200 заводов, столкнулся с нехваткой сырья и увеличением расходов из-за снижения поставок российского газа, и руководство BASF SE рассматривает возможность его закрытия, пишет The Wall Street Journal.

"Прекращение производства на этой площадке станет огромной задачей, - сказал старший экономист BASF Петер Вестерхайде. - Раньше мы с такими ситуациями не сталкивались. Это трудно себе вообразить".

Комплекс в Людвигсхафене, занимающий площадь около десяти квадратных километров, обеспечивает примерно 4% всего спроса на газ в Германии. Комплекс включает порядка 100 км дорог, восемь ресторанов и даже собственный винный погреб. Порядка 60% газа на площадке используется для производства электроэнергии, а оставшиеся 40% являются сырьем для производства химической продукции, включая аммиак и ацетилен.

Германия получает примерно 35% всего газа из России. До начала военного вторжения России в Украину показатель доходил до 55%. Тем временем мощности "Северного потока" для поставок газа из России в Германию сейчас используются лишь на 40%, и аналитики полагают, что загруженность газопровода может упасть еще сильнее.

По оценкам руководства BASF, если химический комплекс будет получать более 50% максимального объема газа, эксплуатацию площадки удастся продолжить за счет сокращения нагрузки и использования альтернативных источников поставок. Но если показатель упадет ниже этой отметки, то работу комплекса придется прекратить.

Однако немедленная приостановка всего комплекса может нанести ему критический урон и грозить значительными рисками для безопасности, пишет WSJ.

"Все взаимосвязано и зависит от других частей комплекса, - сказал Вестерхайде. - Расходы на остановку и повторный запуск слишком высоки. Это чрезвычайный сценарий, которого мы очень хотели бы избежать".

В долгосрочной перспективе BASF надеется найти замену российскому газу, но быстро это сделать не удастся, отмечают аналитики.

Так, химическая отрасль Германии ежегодно потребляет порядка 135 тераватт-часов природного газа. За счет использования альтернативных видов топлива можно сэкономить лишь 2-3 ТВт.ч, по оценкам отраслевой ассоциации VCI.

Газ в качестве сырья также можно попытаться заменить биотопливом, например, биометаном. Однако это тоже небыстрый процесс, отмечается в сообщении.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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