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Саммит НАТО определит Россию главной и прямой угрозой - генсек
15:57 27.06.2022 |
Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию, которая определит Россию наибольшей угрозой.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россия как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет также касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей", - сказал Столтенберг. .
Он отметил, что Россия избегает партнерства и диалога, которые НАТО пыталось установить многие годы.
"Сейчас это не актуально, сейчас это не работает из-за поведения России. Мы сожалеем об этом, но мы также должны реагировать на эту реальность", - сказал Столтенберг, добавив, что существуют определенные линии коммуникации во избежание инцидентов.
Он напомнил, что на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции, утвержденной в 2010 году, также присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.
"Тогда мы приняли, что Россия - стратегический партнер. В Мадриде такого не будет", - сказал генсек.
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