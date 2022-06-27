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АНАЛІТИКА

НАТО расширит боевые группы на восточном фланге до бригад из-за угрозы РФ

 

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласуют решение об увеличении количества войск на восточном фланге из-за российской угрозы.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На саммите мы укрепим нашу передовую защиту. Мы увеличим боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад. Мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим количество сил быстрой готовности до 300 тысяч", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что также будут увеличены возможности НАТО реагировать на кризисы на конфликты, включая предварительное размещение вооружений.

"Больше систем защиты, таких как системы противовоздушной обороны, укрепление командования и контроля", - добавил генсек.

Позже генсек уточнил, что расширение до уровня бригад будет не во всех 8 странах, где есть боевые группы, а только в некоторых. "У разных стран разные потребности", - сказал он.

Ранее Германия заявила, что готова отправить больше сил в Балтию и помочь Словакии в охране неба.

Многонациональные боевые группы в рамках так называемого расширенного передового присутствия НАТО (eFP) были созданы в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

После военного вторжения России в Украину в феврале страны-члены НАТО согласились создать боевые группы вдоль восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию, а также Словакию.
 

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