Канада отправляет два военных корабля в Балтийское море

Два военных корабля Канады на четыре месяца отправляются в северную часть Атлантического океана и Балтийское море в рамках операции Reassurance.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в вооруженных силах Канады.

В Балтию отправляются корабли Kingston и Summerside, по типу корабля береговой обороны, со специальной командой и оборудованием для разминирования.

"Канада отправляет два корабля береговой обороны класса Kingston, чтобы помочь мерам НАТО в обеспечении безопасности и сдерживании в Центральной и Восточной Европе", - отмечают в коммюнике.

В период с июля по октябрь суда присоединятся к первой постоянной группе противоминной защиты НАТО.

В то же время в Канаду вернутся суда Halifax и Montreal.