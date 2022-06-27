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Канада отправляет два военных корабля в Балтийское море
14:26 27.06.2022 |
Два военных корабля Канады на четыре месяца отправляются в северную часть Атлантического океана и Балтийское море в рамках операции Reassurance.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в вооруженных силах Канады.
В Балтию отправляются корабли Kingston и Summerside, по типу корабля береговой обороны, со специальной командой и оборудованием для разминирования.
"Канада отправляет два корабля береговой обороны класса Kingston, чтобы помочь мерам НАТО в обеспечении безопасности и сдерживании в Центральной и Восточной Европе", - отмечают в коммюнике.
В период с июля по октябрь суда присоединятся к первой постоянной группе противоминной защиты НАТО.
В то же время в Канаду вернутся суда Halifax и Montreal.
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