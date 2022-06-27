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АНАЛІТИКА

«Большая семерка» близка к договору об ограничении цен на российскую нефть

 

"Большая семерка" одобрит сегодня новый пакет скоординированных действий, направленных на усиление давления на Россию из-за ее вторжения Украине. Кроме того, G7 окончательно доработает планы по ограничению цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Двойная цель лидеров G7 заключалась в том, чтобы прямо нацелиться на доходы Путина, особенно за счет энергии, а также свести к минимуму побочные эффекты и влияние на экономику G7 и остальной мир", - сказал официальный представитель на брифинге в кулуарах ежегодного саммита G7.

Западные страны стремятся усилить давление на Россию, не разжигая и без того стремительную инфляцию, от которой особенно страдает юг планеты. Ограничение цен может ударить по карману Кремля, фактически снизив цены на энергоносители.

Лидеры G7 также возьмут на себя "беспрецедентное долгосрочное обязательство в области безопасности, чтобы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется", включая своевременное предоставление современного оружия, говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Напомним, цены на нефть продолжили рост в понедельник, 27 июня, поскольку на встрече лидеров стран Большой семерки (G7) в Германии могут быть предприняты шаги против российского экспорта нефти и газа.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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