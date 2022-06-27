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АНАЛІТИКА

Шольц высказался за сохранение G20 с участием России

Шольц высказался за сохранение G20 с участием России
 

"G20 должна продолжать играть свою роль", - заявил глава немецкого правительства. При этом Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Несмотря на агрессивную войну России против Украины федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за сохранение формата "большой двадцатки" (G20). "Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль", - заявил глава немецкого правительства в понедельник, 27 июня, в программе "Morgenmagazin" медиакомпании ZDF. По словам политика, участники саммита "большой семерки", проходящего в замке Эльмау в Баварии высказали общее желание "не торпедировать G20".

Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы примем решение незадолго до отъезда, потому что к тому времени ситуация в мире может очень сильно измениться", - заявил кацлер.

Ближайший саммит глав государств и правительств группы ведущих экономических держав, в которую входят в частности Россия, Китай и Саудовская Аравия, должен пройти в ноябре в Индонезии. По приглашению властей страны, в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также призвала не допустить разрушения формата G20 из-за стремления изолировать российского президента. По словам политика, даже если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом для бойкота мероприятия. "Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот. - Ред.). На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган", - сказала фон дер Ляйен .

По ее словам, грядущий саммит напротив необходимо использовать, чтобы "сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях". "Совершенно ясно одно: никакого "бизнеса как обычно", то есть нормальности, не будет", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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