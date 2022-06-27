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АНАЛІТИКА

Шольц: разговоры о санкциях против российского золота еще продолжаются

Шольц: разговоры о санкциях против российского золота еще продолжаются
 

Обсуждение запрета на импорт российского золота продолжается и должно быть проведено с партнерами из Европейского Союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Европейский Союз осторожно отреагировал на план Великобритании, США, Японии и Канады по запрету импорта только что добытого или очищенного российского золота.

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС готов к внедрению ограничений против российского золота по примеру государств "семерки", но не хочет при этом нанести ущерб собственной экономике.

Напомним, Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония в воскресенье заявили, что в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Отмечается, что золото составляет значительную долю российского экспорта: в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз также обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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