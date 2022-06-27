Нарушает ли Индия нефтяное эмбарго ЕС? Фактчекинг DW

На фоне масштабных санкций, введенных против России из-за войны в Украине, экспорт сырой нефти из РФ в Европу сократился. Брешь в поставках в последние дни восполняет Индия, закупающая по низкой цене рекордные объемы нефти марки Urals, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Импортирует ли Индия больше нефти из России?

Утверждение: " [...] Индия, пользуясь случаем и зная о санкциях, покупает нефть у России с 40-процентной скидкой", - пишет на русском языке пользователь Twitter Игорь Федоровский.

Фактчекинг DW: верно.

После вторжения России в Украину 24 февраля индийские нефтеперерабатывающие компании увеличили импорт сырой нефти из России. По данным финского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), импорт резко вырос в апреле и мае 2022 года. В настоящее время Индия закупает 18 процентов российского экспорта сырой нефти. Россия вытесняет с индийского рынка других поставщиков, например, из Саудовской Аравии и Ирака.

Но скидки на российскую нефть - это только одна из причин увеличения импорта. Другой причиной является высокий и все еще растущий спрос на энергию на субконтиненте. Индия является третьим по величине потребителем энергоносителей в мире.

По оценкам ОПЕК, текущий национальный спрос в 4,7 млн баррелей в сутки увеличится до 5,15 млн баррелей в следующем году. Собственная добыча Индии в 2020 году, согласно "Статистическому обзору мировой энергетики 2021", подготовленному компанией BP, составляла всего 0,77 млн баррелей нефти в сутки.

Фонд India Brand Equity Foundation (Ibef), подчиняющийся индийскому правительству, описывает энергетический голод следующими словами: "К 2045 году спрос на нефть в Индии удвоится и составит около 11 млн баррелей в день".

Является ли экспорт нефти в Европу выгодным для Индии?

Утверждение: " [...] Индия перерабатывает российскую нефть и продает конечный продукт в США и ЕС. Действительно: капитализм в лучшем виде", - пишет политик из Левой партии Германии Доминик Леман (Dominik Lehmann).

Фактчекинг DW: не доказано.

Действительно, в последнее время Индия значительно увеличила не только импорт, но и экспорт энергоносителей. По данным Министерства торговли Индии, в апреле и мае 2022 года общая сумма сделок с нефтью составила 15,99 млрд долларов. За сопоставимый период 2021 года она была 8,94 млрд долларов.

По оценкам CREA, это указывает на то, что российская нефть перерабатывается в других странах, например, в Индии. Это подтверждает и международная энергетическая консалтинговая компания Rystadenergy. "Как и в случае с нефтяным эмбарго против Ирана, сырая нефть из России теперь перерабатывается в других странах", - говорится в анализе фирмы от 20 июня. На международном нефтяном рынке отличить эту нефть практически невозможно, говорится в сообщении.

Статистические данные Министерства торговли Индии также свидетельствуют об изменении торговых маршрутов. За апрель этого года они показывают экспорт нефти в ЕС на сумму около одного миллиарда долларов. В апреле 2021 года экспорт индийских нефтепродуктов составлял 287 млн евро.

Северная Америка также увеличила импорт нефтепродуктов из Индии. В апреле 2022 года объем импорта составил 435 млн долларов США, увеличившись фактически вдвое - с 220 млн долларов США в апреле 2021 года.

Однако насколько выгоден экспорт нефти для Нью-Дели, еще предстоит выяснить. Это связано с тем, что скидки на покупку российской нефти и высокие цены на нефть на мировом рынке, согласно отчету CREA, нивелируются резко возросшими расходами на транспортировку и страхование грузов.

Подрывает ли Индия нефтяное эмбарго против России?

Утверждение: "Азиатские страны скупают российскую нефть по сниженным ценам, тем самым подрывая санкции Запада. Похоже, Индия не является другом демократии", - пишет Алан Скед, почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики.

Фактчекинг DW: вводит в заблуждение.

Не существует решения, запрещающего Индии торговать с Россией, даже если в конечном итоге Индия подрывает эмбарго против России. Более того, полное эмбарго на российские нефть, газ и уголь существует только в США, Канаде и Австралии.

В ЕС и Великобритании решения об ужесточении санкций против России были приняты только 3 июня, и они вступают в силу лишь постепенно. Кроме того, предусмотрены многочисленные исключения.

Великобритания определила переходный этап для запрета на импорт российских нефтепродуктов до конца года. В ЕС импорт угля запрещен с августа, а импорт нефти на судах - с декабря. Поставки нефти и газа по трубопроводам исключены из санкций.

Многие нефтяные компании заключили дополнительные контракты на поставку до начала эмбарго, чтобы получить прибыль от снижения цен на российскую нефть. Европейские судоходные компании даже зарабатывают на более длинных и сложных торговых маршрутах, вызванных эмбарго. Так, по данным исследовательского центра CREA, в апреле и мае этого года 75 процентов российской сырой нефти было перевезено в Индию и на Ближний Восток на греческих танкерах.

Вывод: Подрывает ли Индия эмбарго ЕС против России, станет ясно только после того, как оно полностью вступит в силу.



