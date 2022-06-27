Ходившему под флагом РФ танкеру «Лана» разрешили покинуть воды Греции

Перекачка нефти с борта "Ланы"

Власти Греции разрешили танкеру "Лана", ходившему под флагом РФ и задержанному в середине апреля, продолжить плавание. Об этом в воскресенье, 26 июня, передает агентство dpa.

Танкер, который тогда назывался Pegas и перевозил иранскую нефть, с 14 апреля из-за сильного шторма и поломки находился возле порта Каристос на острове Эвбея. По данным dpa, США обратились к Греции с запросом задержать судно в связи с возможным нарушением санкционного режима.

Как передавали российские информагентства, на борту находилось свыше 100 тысяч тонн иранской нефти. В Вашингтоне считают, что доходы от продажи сырья могли быть использованы для финансирования терроризма. В итоге груз был перекачан на другое судно и должен был быть доставлен в США. РИА "Новости" отмечает, что с апреля танкер сменил название и владельца.

Захват греческих танкеров в Персидском заливе

Иран судебное решение властей Греции не обжаловал, однако назвал действия Афин "международным грабежом". На этом фоне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - Ред.) 27 мая захватил два греческих танкера в водах Персидского залива.

По данным греческой стороны, вертолеты Военно-морских сил Ирана высадили на танкеры вооруженный десант. Одно из судов находилось в нейтральных водах. Второй танкер был задержан неподалеку от побережья Ирана. Афины проинформировали о случившемся ЕС и Международную морскую организацию.

Разрешение финансовых вопросов

Позднее, 28 мая, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что члены экипажей греческих судов находятся "в безопасности и в добром здравии".

По данным греческой газеты "Катимерини", танкер "Лана" длительное время не мог покинуть греческие воды из-за неразрешенных финансовых вопросов.