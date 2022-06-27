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Ходившему под флагом РФ танкеру «Лана» разрешили покинуть воды Греции
09:05 27.06.2022 |
Власти Греции разрешили танкеру "Лана", ходившему под флагом РФ и задержанному в середине апреля, продолжить плавание. Об этом в воскресенье, 26 июня, передает агентство dpa.
Танкер, который тогда назывался Pegas и перевозил иранскую нефть, с 14 апреля из-за сильного шторма и поломки находился возле порта Каристос на острове Эвбея. По данным dpa, США обратились к Греции с запросом задержать судно в связи с возможным нарушением санкционного режима.
Как передавали российские информагентства, на борту находилось свыше 100 тысяч тонн иранской нефти. В Вашингтоне считают, что доходы от продажи сырья могли быть использованы для финансирования терроризма. В итоге груз был перекачан на другое судно и должен был быть доставлен в США. РИА "Новости" отмечает, что с апреля танкер сменил название и владельца.
Захват греческих танкеров в Персидском заливе
Иран судебное решение властей Греции не обжаловал, однако назвал действия Афин "международным грабежом". На этом фоне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - Ред.) 27 мая захватил два греческих танкера в водах Персидского залива.
По данным греческой стороны, вертолеты Военно-морских сил Ирана высадили на танкеры вооруженный десант. Одно из судов находилось в нейтральных водах. Второй танкер был задержан неподалеку от побережья Ирана. Афины проинформировали о случившемся ЕС и Международную морскую организацию.
Разрешение финансовых вопросов
Позднее, 28 мая, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что члены экипажей греческих судов находятся "в безопасности и в добром здравии".
По данным греческой газеты "Катимерини", танкер "Лана" длительное время не мог покинуть греческие воды из-за неразрешенных финансовых вопросов.
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