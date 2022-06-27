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Макрон поручил формирование правительства действующему премьеру
08:56 27.06.2022 |
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие действующему премьеру Элизабет Борн и поручил ей до июля предложить состав правительства.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.
После призыва Макрона к конкурирующим политсилам найти компромисс для сотрудничества начались предположения, что дальнейшее пребывание Элизабет Борн в должности под вопросом.
"Учитывая отказы и готовность к сотрудничеству, прозвучавшие в первых переговорах с полисилами, сегодня я решил подтвердить свое доверие Элизабет Борн", - сказал Макрон.
Он рассказал, что во время встречи с Борн в субботу поручил ей в течение следующей недели провести переговоры с политическими силами в Национальной ассамблее и собрать их позиции относительно готовности сотрудничать и участия в правительстве, того, как они будут голосовать 5 июля при попытке выразить недоверие премьеру и позицию относительно проекта госбюджета, который вынесут на голосование осенью.
Макрон отметил, что когда он вернется после саммита G7 и НАТО в следующий четверг, премьер представит ему свои предложения по работе правительства и составу нового правительства.
Напомним, по итогам парламентских выборов блоку Макрона не хватает 44 мандата для абсолютного большинства. Перед Макроном и его партией стоит дилемма: либо любой ценой искать коалиции с правоцентристами из партии "Республиканцы", либо готовиться к роспуску парламента и досрочным выборам. Макрон уже исключил вероятность сотрудничества с правопопулистским "Национальным объединением" и левыми популистами "Непокоренная Франция".
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