Мировой товарооборот падает второй месяц подряд, - WSJ

Глобальные торговые потоки в апреле резко снизились по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе из-за вызванных пандемией COVID-19 локдаун в Китае, ослабления потребительского спроса и военного вторжения РФ в Украину.

Индикатор мирового товарооборота, разработанный The Wall Street Journal, снизился на 2,1% с учетом сезонной корректировки. При этом в марте он погрузился на 0,4%, передает Интерфакс-Украина.

Сокращение торговых потоков произошло из-за того, что война РФ против Украины привела к нарушению поставок широкого спектра ключевых товаров. Тем временем политика "нулевой терпимости" Китая при борьбе с коронавирусом привела к прекращению работы предприятий в ряде регионов страны.

Одним из последствий конфликта также недостаток кадров: в 2021 году почти 15% экипажей грузовых судов в мире состояли из россиян или украинцев, отмечает WSJ.

В то же время индикатор мирового товарооборота в апреле по отношению к тому же месяцу 2021 увеличился на 4,8%.

Организация экономического сотрудничества и развития в июне опубликовала прогноз, согласно которому торговые потоки вырастут на 5% в этом году, что вдвое меньше темпов роста, зарегистрированных в 2021 году.

Для расчета предыдущего показателя WSJ использует данные из восьми стран в шести регионах мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении согласно данным Всемирной торговой организации. Для учета других стран WSJ применяет коэффициенты масштабирования по размеру доли каждого региона.

Ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с 3,5%, которое ожидалось в марте, в том числе из-за усиления инфляции.