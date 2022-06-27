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С 1 июля украинцы в Польше не смогут ездить бесплатно на поездах «Интерсити»
08:49 27.06.2022 |
Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity с 1 июля перестает предоставлять бесплатные билеты беженцам из Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба PKP Intercity.
Отмечается, что до 30 июня граждане Украины могут бесплатно путешествовать только из городов и в города, расположенные на восточной границе Польши, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
К концу июня услугами PKP Intercity воспользовались более 2,3 миллионов граждан Украины.
"Последние месяцы подтвердили важность PKP Intercity как национального пассажирского перевозчика. В кратчайшие сроки был обеспечен подвижной состав, и сотни работников были привлечены для приема первой волны беженцев. Это время доказало, что железная дорога - это средство передвижения, на которое можно положиться - как ежедневно, так и в кризисных ситуациях", - подчеркнул перевозчик.
PKP Intercity напомнил, что для беженцев из Украины существует специальная горячая линия на украинском языке для граждан Украины, которые хотят получить информацию на родном языке о расписании поездов и других пассажирских темах.
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