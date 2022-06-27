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США могут объявить о покупке усовершенствованной системы ПВО для Украины – СМИ
08:45 27.06.2022 |
Соединенные Штаты предположительно объявят на этой неделе о закупке передовой системы противовоздушной обороны средней и большой дальности для Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Reuters в воскресенье источник, знакомый с этим вопросом.
Ожидается, что Вашингтон также объявит о другой помощи безопасности для Украины, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары для удовлетворения потребностей, высказанных украинскими военными, добавляет источник.
По данным CNN, речь может идти о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, способного поражать цели на расстоянии более 160 км. По данным источников, украинским военным понадобится определенный период для обучения использованию этой системы
В этом месяце президент Джо Байден согласился предоставить Украине 700 миллионов долларов военной помощи, включая передовые ракетные системы, которые могут точно поражать цели на большом расстоянии.
Напомним, в конце марта президент Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS.
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