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АНАЛІТИКА

Украина купила у немецкой компании почти 3000 ПТРК – СМИ

Украина купила у немецкой компании почти 3000 ПТРК – СМИ

 

Украина по собственной инициативе и за свой счет приобрела у германского концерна Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских кругах.

В Украину немецкие противотанковые ракетные комплексы поступили двумя партиями - 2300 и 576 единиц. Кроме того, по данным Welt am Sonntag, Украина еще в марте также заключила с DND контракт на 5100 НТРК.

Отмечается, что Германия с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине преимущественно легкое вооружение за свой счет.

Так, из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет "Стрела" изначально было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настойчивых прошений Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 миллионов патронов.

Как сообщалось, обучение украинских военных в Германии на реактивных системах залпового огня MARS-II может начаться уже на следующей неделе.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине - в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Тогда же министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.
 

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