G7 планирует инвестировать 600 млрд долларов в развивающиеся страны

Лидеры стран "большой семерки" (G7) в первый день саммита сообщили о запуске пятилетней инвестиционной программы на общую сумму в 600 млрд долларов для развивающихся стран, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. Об этом говорится в сообщении Белого дома США, опубликованном в воскресенье, 26 июня.

Программа под названием "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций", по замыслу лидеров стран G7, должна быть реализована к 2027 году. Ее цель - создать "высококачественную и устойчивую инфраструктуру" в бедных странах. "Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", - сказал президент США Джо Байден, добавив, что программа позволит странам-получателям "увидеть конкретные преимущества партнерства с демократиями".

Больше всех денег дадут Европа и США

США обязались взять на себя треть необходимых расходов - 200 млрд долларов. Деньги планируется выделять через федеральные фонды, гранты и частные инвестиции. На страны Евросоюза должно прийтись порядка 300 млрд долларов инвестиций, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Среди флагманских проектов Байден выделил развитие солнечной энергетики в Анголе стоимостью 2 млрд долларов и помощь институту Пастера в Африке, занимающемуся разработкой вакцин. Уже заключен контракт на 600 млн долларов на строительство подводного телекоммуникационного кабеля из Юго-Восточно Азии в Европу через страны Ближнего востока. Кабель, протяженностью 17 тысяч километров, соединит Сингапур с Францией и обеспечит страны регионов высокоскоростной и надежной связью, говорится в сообщении Белого дома.

Еще 320 млн долларов уже выделены на строительство более 100 больниц и клиник в Кот-д'Ивуаре. Другие инвестиции планируется направлять в области борьбы с изменением климата, глобального здравоохранения и цифровой инфраструктуры.

G7 отвечает Китаю

Инвестиционная программа стран "большой семерки" должна стать ответом на подобный проект Китая "Один пояс и один путь", запущенный в 2013 году. В рамках него КНР финансировала различные инфраструктурные проекты в первую очередь в Азии и Африке.

Как отмечает агентство AFP, программу активно критиковали и обвиняли Китай в преследовании исключительно своих, а не стран-получателей, интересов. КНР стремилась получать доступ к ресурсам и обеспечивать безопасность собственных торговых путей, пишет агентство.

Многие из стран-получателей "теперь осознали, что у них большая задолженность, что их экономический рост не увеличился значительно и что эти так называемые инвестиции не достигли населения", - цитирует агентство высокопоставленного чиновника США. По словам собеседника AFP, странам "большой семерки" "еще не поздно" противодействовать этому, а в центре внимания инициативы G7 должны быть страны Африки.