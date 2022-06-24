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Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины
22:43 24.06.2022 |
В Канаде в четверг вступили в силу поправки в закон о специальных экономических мерах, предусматривающие возможность конфискации попавших под санкции активов из-за войны России и их использования в поддержку Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст закона.
Закон позволяет правительству Канады "принимать экономические меры против определенных лиц в ситуациях, когда к этому призывают международная организация или объединение государств, членом которых является Канада, произошло грубое нарушение международного мира и безопасности, в другом государстве произошли грубые и систематические нарушения прав человека, или произошли масштабные коррупционные действия с участием национального или иностранного государства.
Эти специальные экономические меры предусматривают идентификацию и последующую заморозку активов, расположенных на территории Канады, по представлению генерал-губернатора. По решению суда замороженные активы могут быть конфискованы.
Кроме того, уполномоченный министр правительства Канады может после консультаций с министерством финансов и министерством иностранных дел может передать средства, вырученные от продажи конфискованных активов, на:
- восстановление иностранного государства, на которое негативно повлияло грубое нарушение международного мира и безопасности;
- восстановление международного мира и безопасности;
- компенсацию жертвам грубого нарушения международного мира и безопасности, грубого и систематического нарушения прав человека или масштабных коррупционных действий.
Принятие закона несколько дней назад анонсировала заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд.
"Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - подчеркнула министр.
Ранее сообщалось, что Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц.
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