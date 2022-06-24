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РФ и Беларусь лишили статуса наблюдателей в Энергетической Хартии
22:21 24.06.2022 |
Украина добилась того, что договорные стороны Энергетической Хартии лишили РФ и Беларуси статуса наблюдателей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Соответствующие решения были приняты на специальной сессии Конференции Энергетической Хартии 24 июня в Брюсселе.
Стороны также приостановили временное применение Договора к Энергетической Хартии в отношении Беларуси.
"Эти вопросы были включены в повестку дня сессии по настоянию украинской стороны, представленной на заседании Министерством энергетики Украины", - добавили в украинском ведомстве.
Договор об Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным около 60 стран и Евросоюзом. Она закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергосистемы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и принимающими государствами.
Хотя РФ и Беларусь подписали договор, они так и не ратифицировали его, Белоруссия применила соглашение временно.
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