Россия ограничила транзит товаров по железной дороге через Беларусь в Польшу

ОАО "Российская железная дорога" приостановило погрузку отдельных грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу.

Как сообщили в российские компании, ограничения в адрес Польши введены с 23 июня и в решение об их отмене, передает Интерфакс.

В РЖД уточнили, что "остановлена ​​погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу".

В то же время российский перевозчик уверяет, что "о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей речь не идет".

