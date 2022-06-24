Фінансові новини
- |
- 24.06.22
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Россия ограничила транзит товаров по железной дороге через Беларусь в Польшу
22:10 24.06.2022 |
ОАО "Российская железная дорога" приостановило погрузку отдельных грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу.
Как сообщили в российские компании, ограничения в адрес Польши введены с 23 июня и в решение об их отмене, передает Интерфакс.
В РЖД уточнили, что "остановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Беларусь в Польшу".
В то же время российский перевозчик уверяет, что "о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей речь не идет".
За матеріалами:
БізнесЦензор
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
|СБУ разоблачила агентурную сеть разведки России, в которую входил нардеп Деркач
|США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США против российского досмотра судов Украины в Черном море, - Блинкен
|Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины
|РФ и Беларусь лишили статуса наблюдателей в Энергетической Хартии
|Россия ограничила транзит товаров по железной дороге через Беларусь в Польшу
|Блинкен: Россия уже проиграла войну
|Кипр подписал соглашение о поставке ударных вертолетов Airbus
Бізнес
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф