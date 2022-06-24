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Кипр подписал соглашение о поставке ударных вертолетов Airbus
21:29 24.06.2022 |
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
При подписании соглашения на вертолеты H145M финансовые детали не разглашались. Министр обороны Кипра Хараламбос Петридес заявил, что вертолет может действовать день и ночь, точно поражать цели с помощью массового огня и может поддерживать наземные операции по сбору информации.
"С приобретением новых ударных вертолетов Airbus мы также сможем укрепить существующие рамки наших многочисленных международных и региональных партнерств, повысив совместимость с региональными государствами", - сказал Петридес.
Исполнительный вице-президент Airbus Helicopters Оливье Мишалон подписал соглашение от имени компании.
Кипрский министр сказал, что присутствие войск Турции на севере не оставляет места для "самоудовлетворения" в вопросах обороны.
"Оборона и национальная безопасность нашей Родины не подлежат обсуждению", - сказал министр.
Кипр пытается продать 11 ударных вертолетов Ми-35 советской эпохи, которые он закупил более 20 лет назад из-за их устаревшей авиации и высоких затрат на техническое обслуживание. Сербия проявила заинтересованность в покупке вертолетов.
Тем временем власти турецкой части Кипра назвали покупку вертолетов "провокацией", которая угрожает региональной стабильности.
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