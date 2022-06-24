Кипр подписал соглашение о поставке ударных вертолетов Airbus

В пятницу Кипр подписал соглашение с Airbus Helicopters о закупке шести легких ударных вертолетов с возможностью приобретения еще шести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

При подписании соглашения на вертолеты H145M финансовые детали не разглашались. Министр обороны Кипра Хараламбос Петридес заявил, что вертолет может действовать день и ночь, точно поражать цели с помощью массового огня и может поддерживать наземные операции по сбору информации.

"С приобретением новых ударных вертолетов Airbus мы также сможем укрепить существующие рамки наших многочисленных международных и региональных партнерств, повысив совместимость с региональными государствами", - сказал Петридес.

Исполнительный вице-президент Airbus Helicopters Оливье Мишалон подписал соглашение от имени компании.

Кипрский министр сказал, что присутствие войск Турции на севере не оставляет места для "самоудовлетворения" в вопросах обороны.

"Оборона и национальная безопасность нашей Родины не подлежат обсуждению", - сказал министр.

Кипр пытается продать 11 ударных вертолетов Ми-35 советской эпохи, которые он закупил более 20 лет назад из-за их устаревшей авиации и высоких затрат на техническое обслуживание. Сербия проявила заинтересованность в покупке вертолетов.

Тем временем власти турецкой части Кипра назвали покупку вертолетов "провокацией", которая угрожает региональной стабильности.