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АНАЛІТИКА

В Дании будут раздавать деньги пожилым людям, чтобы компенсировать инфляцию

 

Парламент Дании принял решение о денежных выплатах пожилым людям и других мерах на общую сумму 3,1 миллиарда датских крон ($439 миллионов) для смягчения влияния стремительной инфляции и высоких цен на энергоносители.

Об этом пишет Reuters.

Пожилые люди с низкими доходами получат не облагаемую налогом выплату в размере 5000 крон ($706).

"Экономика Дании принципиально сильна, но ей бросает вызов рост цен в связи с войной Путина в Украине. Поэтому я рад, что теперь мы можем помочь некоторым из тех, для кого инфляция особенно тяжела", - сказал министр финансов Николай Ваммен.

Меры, также предусматривающие снижение тарифов на электроэнергию, будут финансироваться за счет снижения государственных инвестиций, что, по словам Минфина, поможет избежать повышения цен.

Центральный банк ранее предупреждал, что компенсация датчанам с низким уровнем доходов и пожилым людям денежными выплатами может усилить ценовое давление на экономику. Однако датские меры менее масштабны, чем аналогичные в некоторых других европейских странах.

Ранее депутаты согласились разделить субсидию в размере 2 миллиардов крон среди 419 000 домохозяйств, сильно пострадавших от роста счетов за электроэнергию.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Данія
 

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