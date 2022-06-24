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АНАЛІТИКА

В России местным властям не хватает денег на похороны погибших в Украине

 

В России на фоне заявлений о том, что российские войска почти перестали нести потери в войне в Украине, местные власти жалуются на нехватку денег для организации похорон убитых земляков-военнослужащих. Даже в маленьких городах закупаются сотни крестов, венков и табличек, сообщил в пятницу, 24 июня, Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на анализ госзакупок.

Как отмечается в сообщении, похороны солдат из бедных семей или особо отличившихся военных берут на себя городские и районные власти, при этом даже в небольших населенных пунктах России счет закупленных предметов ритуала идет на сотни.

Сотни похоронных комплектов

Так, в городе Лабытнанги (ЯНАО) с численностью населения 26 тысяч человек закуплено 110 крестов, в Ханты-Мансийске (население 97 тысяч) - 230 надгробных конструкций, в Северодвинске (190 тысяч жителей) - 200 крестов, в Перми - 970. В аннексированном Россией Симферополе только одним лотом закуплена сразу тысяча комплектов для похорон, а в небольшом поселке Аннино под Воронежем (3 тысяч жителей) - 200.

Это далеко не все траты, поскольку власти также массово закупают места на кладбищах для погибших военных, отмечает "Можем объяснить".

Министерство обороны РФ официально сообщало о потерях в войне в Украине лишь дважды - 2 марта (498 погибших и 1597 раненых) и 25 марта (1351 погибший, 3825 раненых). Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 1 июня заявил, что Россия "практически перестала" терять военных, изменив подход к ведению боевых действий в Украине. В то же время, по оценкам западных экспертов, безвозвратные потери России в Украине достигают десятков тысяч человек.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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