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АНАЛІТИКА

Молдова может присоединиться к санкциям ЕС против России

 

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.

Как сообщает Newsmaker, об этом он сказал в телеэфире, пишет "Европейская правда".

Ведущая спросила Игоря Гросу, собирается ли Молдова присоединяться к санкциям Евросоюза против РФ.

"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус и наши европейские стремления", - ответил спикер.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Молдова может присоединиться к новым санкциям, он ответил: "Да, конечно. Потому что цель этих санкций - остановить войну", - сказал Игорь Гросу.

Впрочем, нет ясности, какие из санкций Евросоюза он имел в виду.

На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с Россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.

Напомним, 23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Правила ЕС предусматривают, что и страны-члены, и кандидаты должны синхронизировать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза, в том числе санкций. Брюссель продолжает давление на пророссийскую Сербию, которая единственная из стран-кандидатов не ввела ограничительные меры против РФ из-за ее агрессии против Украины.
 

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