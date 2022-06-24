Германия думает над экспроприацией части «Северного потока-2» - Spiegel

Правительство Германии изучает планы экспроприации части "Северного потока-2", расположенного на немецкой территории, и его подключения к плавучему СПГ-терминалу.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Ввод трубопровода в эксплуатацию был заморожен из-за начала войны России против Украины.

Теперь министерство экономики Германии изучает вопрос о том, стоит ли экспроприировать часть трубопроводной системы, расположенной на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. Трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с плавучим терминалом СПГ.

Преимущество такого решения состоит в том, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться непосредственно в южную Германию.

Тем не менее, план также несет риски. Технически трубопровод можно приподнять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Район защищен природоохранным законом в соответствии с положением Natura 2000, что предъявляет особо строгие требования.

Каждое изменение трубопровода почти неизбежно вызывает новую процедуру утверждения плана, включая экологическую оценку.

Текущие права собственности тоже сложны. Компания Nord Stream 2 неплатежеспособна, холдингом управляет администратор из Швейцарии.

Одним из страхов немцев является также то, что Владимир Путин и его государственная компания "Газпром" отреагируют на такую ​​экспроприацию местью. К примеру, экспроприацией немецких компаний в России.

В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу газопровода через два-три года, когда война закончится и отношения нормализуются.

Напомним, учитывая резкое уменьшение объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.