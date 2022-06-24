Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Германия думает над экспроприацией части «Северного потока-2» - Spiegel

 

Правительство Германии изучает планы экспроприации части "Северного потока-2", расположенного на немецкой территории, и его подключения к плавучему СПГ-терминалу.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Ввод трубопровода в эксплуатацию был заморожен из-за начала войны России против Украины.

Теперь министерство экономики Германии изучает вопрос о том, стоит ли экспроприировать часть трубопроводной системы, расположенной на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. Трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с плавучим терминалом СПГ.

Преимущество такого решения состоит в том, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться непосредственно в южную Германию.

Тем не менее, план также несет риски. Технически трубопровод можно приподнять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Район защищен природоохранным законом в соответствии с положением Natura 2000, что предъявляет особо строгие требования.

Каждое изменение трубопровода почти неизбежно вызывает новую процедуру утверждения плана, включая экологическую оценку.

Текущие права собственности тоже сложны. Компания Nord Stream 2 неплатежеспособна, холдингом управляет администратор из Швейцарии.

Одним из страхов немцев является также то, что Владимир Путин и его государственная компания "Газпром" отреагируют на такую ​​экспроприацию местью. К примеру, экспроприацией немецких компаний в России.

В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу газопровода через два-три года, когда война закончится и отношения нормализуются.

Напомним, учитывая резкое уменьшение объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7337
  0,0205
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9397  0,04 0,11 35,5967  0,03 0,07
EUR 36,6531  0,04 0,10 37,4791  0,10 0,26

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес