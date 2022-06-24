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В правительстве Германии допускают остановку предприятий из-за меньших объемов поставок газа из РФ
11:40 24.06.2022 |
Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что Германию могут ожидать ограничения работы промышленности из-за дефицита газа, если объемы поставок из России останутся столь же низкими.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.
"Если объемы поставок российского газа останутся столь же низкими, как сейчас, нас ждет дефицит... Если газа не будет, некоторым отраслям промышленности, которые на нем работают, придется приостановить работу", - сказал Роберт Хабек.
Он признал, что это может иметь катастрофические последствия для этих отраслей и их работников, которые рискуют потерять работу и негативно повлиять на уровень жизни немцев в целом, а счета за газ для потребителей могут вырасти даже в три раза.
Министр отметил, что именно для недопущения этого сценария правительство активизировало кризисный план и сейчас пытается найти замену российскому газу и запускать экономию, где это возможно.
На вопрос, ожидает ли он, что Путин полностью перекроет Германии газ с приближением зимы, Роберт Хабек отметил, что не рискует предугадывать решения Путина, но тенденции дают основания готовиться к этому.
"Путин постепенно уменьшает объемы газа, поддерживает высокие цены этим дефицитом и так пытается повысить давление на население, посеять чувство неуверенности и страха - чтобы создать благоприятные условия для популизма и подорвать наши демократии изнутри. Это его стратегия", - отметил Хабек.
Его спросили также, готовы ли немцы, по его мнению, жертвовать личным комфортом для того, чтобы поддерживать Украину и не поддаваться на шантаж РФ.
"Думаю, большинство людей хорошо понимают, какие сейчас ставки. Война в Украине очень близка... Жизнь в свободе и безопасности больше не является чем-то, что однозначно будет. Поэтому нужно не дать Путину достичь его целей в этой войне, даже если нам это будет чего-то стоить. Так мы внесем весомый вклад в то, что мир и верховенство права будут возможны в будущем", - сказал Роберт Хабек.
Напомним, ввиду резкого уменьшения объемов поставок газа из России, федеральное правительство Германии объявило уровень тревоги в так называемом плане на случай чрезвычайной ситуации с газом.
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